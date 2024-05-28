الجيش المصري يعلن مقتل أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي برفح

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أمس، إجراء تحقيق بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي في رفح.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، «تجري القوات المسلحة المصرية تحقيقات بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقاهرة، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.