ألمانيا ترفض مجدداً إقامة «درع أطلسية» لحماية أوكرانيا من الغارات

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (د ب أ)

أعربت الحكومة الألمانية عن استمرار معارضتها فكرة إنشاء درع دفاعية ضد الغارات الجوية الروسية على غرب أوكرانيا من داخل أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين أمس: «هذا، من وجهة نظرنا، سيكون مشاركة مباشرة في هذا الصراع. وهذا شيء لا نسعى إليه».

وأشار هيبشترايت أيضاً إلى تصريحات وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الألماني وأمين عام «الناتو» ينس ستولتنبرج في هذا الصدد.

يُشار إلى أن مطالبات بهذا الخصوص لإقامة درع دفاعية، كانت تعالت مؤخراً في ألمانيا وعلى المستوى الدولي أيضاً.

ورفض هيبشترايت التعليق بشكل محدد على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام أنظمة الأسلحة القادمة من ألمانيا في شن هجمات على أهداف في روسيا، وفي أي شكل كان هذا التعهد.