أكد النائب ميشال دويهي أن "من المهم أن تثمر زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان نتائج في الملف الرئاسيّ اللبنانيّ وأعتقد أنّه آتٍ ليستكمل عمل الخماسية"، داعيا الى "العودة إلى الدستور إذ إنّه مرجع الديمقراطية والحوار هرطقة سياسية غير موجودة في الدستور".
وفي حديث تلفزيوني، شدد دويهي على انه "لن نشارك في الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ إنّنا رأينا نتائجه مع هذه الطبقة السياسية"، مؤكدا انه "سنتصدّى لأي محاولة افشال فكرة انتخاب المغترب 128 نائبًا".
واضاف :"لنبحث في الخيار الثالث في ملف الرئاسة وعلى المعارضة أن تكون جاهزة وأن تملك مرشّحين".
كانت هذه تفاصيل خبر دويهي: لن نشارك في الحوار الذي يدعو إليه بري إذ إنّنا رأينا نتائجه مع هذه الطبقة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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