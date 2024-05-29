رعد يلتقي لودريان في مقرّ "الوفاء للمقاومة" في حارة حريك

يلتقي رئيس كتلة الوفاء لمقاومة النائب محمد رعد، في هذه الأثناء، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يرافقة السفير الفرنسي في مبنى الكتلة في حارة حريك، بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي.

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