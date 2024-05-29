حجار التقى البطريرك العبسي وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، حيث عرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان بالإضافة الى التطورات الأخيرة. كما تداول معه بالتحضيرات للسينودوس المرتقب في شهر حزيران وزيارته إلى جنوب لبنان.

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