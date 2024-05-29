هناك حاجة لتحريك السعر ولو بشكل بسيط .. الحكومة : الدولة ستستمر في دعم رغيف الخبز

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدولة تتحمل أعباء بسبب الدعم المقدَّم على السلع والخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الدولة ستستمر في دعم رغيف الخبز لكن هناك حاجة لتحريك السعر ولو بشكل بسيط.

وأشار إلى أن الغرض من ذلك هو أن تحصل الدولة على قدر بسيط من التكلفة الفعلية للرغيف، بما يُمكنها من القدرة على الاستمرار في دعم الرغيف.

وأشار إلى أن الدولة تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم، ويحصل عليه المواطن بخمسة قروش بينما التكلفة الإجمالية للرغيف تصل إلى 125 قرشًا.

وشدد على أن هذا الأمر يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تحريك السعر سيكون بسيط بما لا يؤثر على المواطن ويساعد الدولة على تحصيل جزء من التكلفة.

وجدد الحمصاني، التأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز.