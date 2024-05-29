شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الصين قادرة على حل قضايا بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية: "من الطبيعي أن يكون هناك تعاون بين قادة مصر والصين وأن يكون هناك توافق وليس بالضرورة يكون في توقيت للزيارات فقط"، موضحا أن الصين قوى عظمى اقتصاديا وعسكريا.

وأضاف جمال سلامة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك قضايا بالشرق الأوسط ممكن تسهم الصين في حلها مثل أزمة غزة، مشيرا إلى أن هناك موقف صيني مساند للحق العربي وكلمات واضحة وصريحة للمندوب الصيني بالأمم المتحدة كما كان المندوب الروسي، موضحا أن الصين ليس عليها قيود ومحاذير كما موجود على روسيا.

وأوضح جمال سلامة، أن علاقات مصر والصين حتمية والصين بدأت في السنوات الأخير تخرج من إطار عزلتها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن التعاون المصري الصيني في المجال الاقتصادي كبير وفي منشآت صينية تنفذ مشروعات بنية تحتية كبيرة.