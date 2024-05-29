"المرصد": مقتل طفلة في سوريا بعد قصف إسرائيلي وتفعيل الدفاعات الجوية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل طفلة في سوريا بعد قصف إسرائيلي وتفعيل الدفاعات الجوية السورية". وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أنه "حوالي الساعة 30: 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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