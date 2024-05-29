مجلس وزراء الاعلام العرب ناقش من المنامة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وتوظيف التقنيات الحديثة

ناقش مجلس وزراء الإعلام العرب الذي انعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة في دورته ال54 موضوعات عدة من بينها الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب واستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية ونشر الثقافة الإعلامية البيئية وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام.

وأشاد المجلس ب"كافة جهود وسائل الإعلام العربية والخاصة في تغطيتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، وتوثيقها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل بما في ذلك الطواقم الإعلامية والطبية".

ووافق على "النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة ونتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بمتابعة إنجاز المشروع والتأكيد على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي وتكليف الأمانة العامة بعثات الجامعة العربية لمواصلة التحرك الإعلامي في الخارج من خلال المنتديات والملتقيات الإعلامية لمواجهة الصور النمطية ضد العرب والمسلمين".

كما وافق على "تنفيذ فيلم وثائقي بعنوان "الجامعة العربية المسيرة المصير" وتم تعميمه على مراكز وبعثات الجامعة العربية في الخارج وإدراجه على مواقع الجامعة شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتسمية الدورة العادية 100 للجنة الدائمة للإعلام العربي بدورة شهداء غزة والإعلام الفلسطيني".

واستعرض المجلس "تطوير برامج التربية الإعلامية لتحفيز الناشئة على إنتاج محتوى يُعرّف بقضايا التنمية المستدامة وتنمية المسؤولية بالمخاطر البيئية والإشكاليات التنموية بالشراكة مع الهياكل الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والاتفاق على تخصيص "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" موضوعًا للدورة، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مضامين إعلامية".