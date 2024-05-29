"رويترز": غرق سفينة هندية قبالة جزيرة سقطرى اليمنية وفقد أحد أفراد طاقمها

أفاد مسؤول أمني وآخر محلي بمحافظة سقطرى لـ"رويترز"، بأن "سفينة تجارية هندية غرقت بالكامل قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن".

أوضح مسؤولون، بأن "سفينة تجارية هندية غرقت على بعد 30 ميلا من سواحل جزيرة سقطرى وعلى متنها شحنة من الأسمنت"، موضحين أنه "تم إنقاذ معظم طاقم السفينة التي كانت مبحرة من سلطنة عمان نحو الأرخبيل وعددهم 9 أشخاص بينما لا يزال فرد واحد مفقودا".

وأضافوا أن "طاقم السفينة الثمانية الناجين وصلوا بسلام إلى ميناء سقطرى مساء الأربعاء على متن سفينة حركتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من سقطرى لإنقاذهم".