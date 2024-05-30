نظمت جمعية صرخة المودعين، وقفة إحتجاجية أمام مكتب بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، لإيصال صوت المودعين واعتراضهم على شطب الودائع.
شارك في الوقفة عدد كبير من المودعين عبروا فيها عن "غضبهم من استمرار إحتجاز ودائعهم في المصارف"، وطالبوا الجميع بـ"إعادتها كاملة وفي أقرب وقت ممكن"، رافضين "إقراض لبنان مبلغ زهيد والمسؤولون متقاعسون لا يقومون بأي إصلاح".
بعدها إنتقل المودعون الى منطقة الأشرفية أمام منزل المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس للإعتراض على "خطة شطب الودائع وإعادتها على سنين طويلة وتقسيم الودائع الى مؤهلة وغير مؤهلة".
كما هاجم المشاركون "بنك سرادار" في الأشرفية بالقرب من منزل نحاس، متوعدين "بالعودة وتحطيمه في المرة المقبلة".
وأكدت الجمعية، في بيان أنها "لن تسكت على الإعتداء والسلبطة على ودائعهم، كما أموال المودعين يجب أن تعود كاملة وعلى المسؤولين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، العمل على إعادتها ووقف "الهيركات" والسماح للمودعين بالسحب على سعر الدولار الرسمي من المصارف وإيجاد حل لمودعي الليرة الذين فقدوا قيمة مدخراتهم بسبب خداعهم بتصاريح المسؤولين".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية صرخة المودعين نظمت وقفة إحتجاجية أمام مكتب بعثة "ندوق النقد الدولي" لاعتراضهم على شطب الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.