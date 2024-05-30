مجلس المفتين: لعقد جلسة أو جلسات متوالية للحوار والتشاور للخروج من المأزق الدستوري وانتخاب رئيس

بحث مجلس المفتين في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في الشؤون الإسلامية والوطنية.

واشار عضو المجلس المفتي علي غزاوي، في بيان اصدره المجلس الى ان "مجلس المفتين توقف بألم وقلق شديدين أمام استمرار ظاهرة انغلاق الطريق الدستوري أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معبرا "عن قلقه من تعثّر محاولات التوافق الوطني والمبادرات الداخلية والخارجية للمساعدة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، املاً أن تستمر مساعي وجهود دول اللجنة الخماسية في هذا الاطار، ودعا المعنيين بالملف الرئاسي الى عقد جلسة أو جلسات متوالية للحوار وللتشاور للخروج من المأزق الدستوري وانتخاب رئيس للدولة لتستقيم الحياة السياسية الوطنية، واتخاذ قرارات ومواقف جريئة لحل الأزمات المتراكمة وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انطلاقا من الثوابت الوطنية التي نصّ عليها اتفاق الطائف وأقرّها التعديل الدستوري الذي انبثق عنه".

وأبدى المجلس استغرابه من "المماطلة والتسويف والتأخير وربما العجز لمعالجة قضية جوهرية تتعلق برمز السيادة اللبنانية والمؤتمن على وحدتها ودستورها. وتساءل كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تبقى سدة الرئاسة فيها معطلة ومؤسساتها الدستورية تنهار، وكيف تنظر دول العالم الى بلد بدون رأس؟".

وحثّ "المسؤولين في الدولة على الاحتكام الى الضمير الوطني والمصالح الوطنية العليا والترفع عن الحسابات الحزبية الضيّقة والمصالح الشخصية، وإيلاء مصلحة لبنان العليا في السيادة والكرامة الوطنية فوق كل اعتبار"، معتبرا أن "أسوأ ما في تعطيل انتخاب رئيس للدولة يتمثل في معالجة هذا التعطيل بالتعطيل من قبل بعض القوى السياسية في لبنان. وهذا إساءة مزدوجة، أولاً في التعطيل بحدّ ذاته، وثانياً في كيفية العمل على معالجته".

وأكد مجلس المفتين "حرصه على النازحين السوريين في لبنان وتسوية أوضاعهم القانونية، وعودتهم الآمنة الى بلدهم، والتعامل معهم كأشقاء وتسيير أمورهم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وتوقف أمام استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة وسائر فلسطين وفي جنوب وعمق لبنان رغم قرارات الإدانة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية".

ورأى المجلس في هذه الحرب الوحشية والهمجية "حرب إبادة يتحدى فيها الكيان الصهيوني المجتمع الدولي ومواثيقه الإنسانية وقراراته"، داعيا "الدول العربية الشقيقة والإسلامية والدول الصديقة الى الضغط والعمل على وقف المجازر الصهيونية بحق غزة ولبنان والشعب الفلسطيني والمسارعة الى إدخال جميع المساعدات الإنسانية فورا الى قطاع غزة".

ورحّب المجلس بـ"القرار الأخلاقي الذي اتخذته إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف". ودعا بقية دول العالم الى أن "تحذو حذوها إقراراً للحق والعدالة، واحتراماً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة" .