حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي وثكنة برانيت بصواريخ بركان ثقيلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ردا على اعتداءت الاحتلال
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع البغدادي وثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها.