واشنطن تسمح باستخدام محدود للأسلحة الأمريكية في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية أمريكية الخميس بأن واشنطن سمحت سرا لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة "سي إن إن" أن هذا التصريح يسري حصرا فيما يتعلق بالهجمات المضادة للدفاع عن مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

ونقلت بوليتيكو عن مبعوث للحكومة الأمريكية قوله إن هذه الخطوة كانت تستهدف السماح للقوات الأوكرانية بـ" الرد على القوات الروسية التي تستهدفها أو تستعد لاستهدافها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أشار يوم الأربعاء إلى أن واشنطن بوسعها تقبل استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية ضد الأهداف العسكرية الروسية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مولدوفا، قال بلينكن ان الحكومة الأمريكية لم تسمح أو تشجع الهجمات باستخدام الأسلحة الأمريكية على أهداف خارج أوكرانيا، ولكن أوكرانيا بحاجة لاتخاذ قراراتها الخاصة حول كيفية الدفاع عن نفسها بشكل فعال.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عامين، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، ولكنها حثت كييف على عدم استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في قصف الأراضي الروسية تفاديا لتصعيد الصراع.

يشار إلى أنه كان هناك نقاشا متزايدا خلال الأيام الأخيرة لرفع القيود على استخدام أوكرانيا الأسلحة الناتو لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى هذه الخطوة.

وتدعو أوكرانيا إلى ذلك منذ فترة.

وإلى الآن، تستخدم البلاد وبشكل خاص صواريخها ومسيراتها الخاصة لهذا الغرض، في حين تم استخدام الأسلحة الغربية قصرا على أهداف روسية تتموضع في مناطق على الأراضي التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.