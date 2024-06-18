نتنياهو يدرس نقل مسؤولية توزيع مساعدات غزة إلى الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الوزراء الأمني أنه يدرس نقل مسؤولية توزيع المساعدات في غزة إلى الجيش.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قال إنه سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتابع بالقول، إن حوالي 60 إلى 70 % من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا لـ"السيطرة العملية" للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس".