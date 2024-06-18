مستشفيات قطاع غزة تعلن عجزها عن توفير أسرّة لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مستشفيات قطاع غزة عجزها عن توفير أسرّة للجرحى والمرضى، في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة، فيما تبقى من مستشفيات، بسبب ارتفاع أعداد جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، لافتة النظر إلى أن معظم الجرحى في وسط وشمال القطاع يتم وضعهم في ممرات وساحات المستشفيات، نظرًا لعدم توفر أسرّة.

وأشارت مستشفيات القطاع إلى أن أكثر من ٣٥٠ ألف مريض من ذوي الأمراض المزمنة لم يتمكنوا من الحصول على العلاج ، بسبب قصف الاحتلال للمستشفيات، وتدمير معظم دور الرعاية الأولية التي كانت تقدم الخدمات الطبية للمرضى خاصة مرضى السكر.

من جانبها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، بضرورة توفير مستشفيات ميدانية، في ظل عدم قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على استقبال الأعداد الكبيرة من جرحى العدوان.

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