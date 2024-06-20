وحدات جاهزة للتسليم.. خريطة طرح شقق الإسكان في 6 مدن خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الإسكان والبناء التعاوني لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية للحجز في حوالي 6 مدن.

الطرح الأول سيكون عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في مشروع "فالي تور" في حدائق أكتوبر يوم 30 يونيو الجاري، بمقدم حجز يبلغ 150 ألف جنيه.

التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني http://www.reserve.newcities.gov.eg/، بداية من يوم الأحد بعد القادم الموافق 30 / 6، حيث يصل عدد الوحدات المطروحة 984 وحدة، مساحة الوحدات تتراوح من 95-100 متر، على أن يكون تسليم الوحدات فوري.

- سعر المتر في الوحدات المقرر طرحها يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر، فيما وصلت سعر الشقة لـ 1.5 مليون جنيه.

أما الطرح الثاني فهو عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال شهر يوليو المقبل، ضمن المشروعات التي تمتلكها الهيئة في المدن الجديدة، وتأتي تحت اسم "لؤلؤة".

ونوهت الهيئة بأن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس، بمساحات مختلفة تصل إلى 150 مترًا.

وقال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح شقق نصف تشطيب، على أن يتم تخصيص الشقق بنظام القرعة، والتقسيط من 3 حتى 7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات بالعاشر من رمضان.

وأضاف البارودي أن الهيئة بصدد طرح وحدات جديدة يوم 10 يوليو المقبل؛ حيث سيتم توفير كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان.

وأكد البارودي أن مقدم الحجز سيكون بين 40% و50% حتى الاستلام، لافتًا إلى أن جميع العمارات بها أسانسير بخلاف مدينة السويس، كما يوجد جراج لكل وحدة أسفل العمارات.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 95 مترًا وحتى 150 مترًا، ويكون المقدم بشكل متوسط 100 ألف جنيه؛ لكنه يختلف وفقًا لمساحة الوحدة وسعرها.