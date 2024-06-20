ردًا على تحذيرات نصر الله.. رئيس قبرص: لسنا متورطين في أي أعمال عدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ردا على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متورطة في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية، بل إنها جزء من الحل.

وحذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الحكومة القبرصية من أنه إذا فتحت مطاراتها وقواعدها لإسرائيل لاستهداف لبنان فسوف تكون جزءا من الحرب.

وأكد نصر الله في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن لدى المقاومة قوة بشرية لم يسبق لها مثيل ولديها ما يزيد عن حاجتها وما تقتضيه الجبهة.

وأشار نصر الله إلى أن التهديد بالحرب على لبنان لا يخيف حزب الله ولا يجب أن يخيفه، مؤكدا أن "العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام ويعرف جيدا ما ينتظره".

وأوضح نصر الله، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن مسيرات حزب الله وصواريخه، مضيفا "العدو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف".

وذكر نصر الله، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أن ما ينتظره في البحر الأبيض المتوسط كبير جدا، موضحا أن "العدو يعرف أن عليه انتظارنا برا وبحرا وجوا".

وشدد نصر الله، على أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا قواعد وبلا أسقف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرف تداعيات المعركة على لبنان على المنطقة.