مقتل 38 فلسطينيًا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي لأحياء عدة في غزة

كشفت مصادر طبيّة في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، أنّ "الجيش الإسرائيلي استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، هي: مخيم الشّاطئ، أحياء التفاح، الشجاعية والزّيتون، ما أدّى إلى مقتل 38 موطنًا وإصابة العشرات"، مشيرةً إلى أنّ "14 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمباني الّتي قصفها الاحتلال، إضافةً إلى 50 إصابة بينها حالات خطيرة".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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