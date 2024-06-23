شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 1000 شخص في كيبيك الكندية بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أخلى حوالي ألف شخص من سكان بور- كارتييه بمقاطعة كيبيك الكندية منازلهم.
وجاء هذا بطلب من السلطات، بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".
وجاء هذا بطلب من السلطات، بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تزيد خطر حرائق الغابات.. موجة حارة تجتاح #اليونان و #تركيا#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 10, 2024
للتفاصيل | https://t.co/hk4Cn5uMzU pic.twitter.com/8cy91anh1E
حرائق الغابات في كنداوذكر سجن بور- كارتييه شديد الحراسة، أنه يمكن أن يقوم بإجلاء العاملين ونقل نزلائه بطريقة آمنة.
وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".