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إجلاء 1000 شخص في كيبيك الكندية بسبب حرائق الغابات

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د ب أ - أوتاوا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 1000 شخص في كيبيك الكندية بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخلى حوالي ألف شخص من سكان بور- كارتييه بمقاطعة كيبيك الكندية منازلهم.
وجاء هذا بطلب من السلطات، بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرائق الغابات في كندا

وذكر سجن بور- كارتييه شديد الحراسة، أنه يمكن أن يقوم بإجلاء العاملين ونقل نزلائه بطريقة آمنة.
وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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