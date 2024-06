شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 1000 شخص في كيبيك الكندية بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في كندا

أخلى حوالي ألف شخص من سكان بور- كارتييه بمقاطعة كيبيك الكندية منازلهم.وجاء هذا بطلب من السلطات، بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات. وذكر سجن بور- كارتييه شديد الحراسة، أنه يمكن أن يقوم بإجلاء العاملين ونقل نزلائه بطريقة آمنة.وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".