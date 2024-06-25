شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات المحاكم الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموع مواده، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر.

وشهدت الجلسة، مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تمس مصالح المواطنين، وفي مقدمتها نظر عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوى الجمهورية، وسط انتقادات للجوء الحكومة إلي زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال دون وجود خطط بديلة. كما أعلن رئيس المجلس عن اجتماع هام غدا الاربعاء لمناقشة المشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة، للوقوف على أسباب الأزمة.

وفي شأن انقطاع التيار الكهربائي، أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، إنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان.

وقال "فؤاد" تعقيبا علي البيانات العاجلة للنواب :" نحن مُتقبلين كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء".

ونوه وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدر بيانين أن كميات الغاز كانت محددة، لكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر مضيفا: "هناك اجتماع بعد ساعة من الآن مع رئيس الوزراء لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز وتوفيرها وسيتم تدبيرها اليوم لكى تعمل المحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الأحمال بقدر الأحمال".