شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاق لتحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وسط إشادة برلمانية.

ولفت "النواب" خلال المناقشة أهمية الاتفاق لتنفيذ الحلم الذي طال انتظاره من جانب المواطن السكندري مما يعد بشرى سارة لهم، وسط تأكيدات حول أهمية مرور المترو بمنطقة الكيلو 21 بحى العجمى للتيسير علي أهالي هذه المنطقة. وأشاد "النواب" الجهود التي قام بها وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، خلال الفترة الماضية في مجال البنية التحتية للمواصلات والطرق، وقال بعضهم "ليت الحكومة كلها مثل كامل الوزير".

وإيضاحاً من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لماهية لمنطقة الكيلو 21 ، قال " النواب الاسكندرية بتتكلم عن المنطقة 21 وهما عارفينها، وهي بنهاية العجمي، عشان النواب اللي مش من المحافظة، و نوضح الخريطة لهم".

وكان النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، قد استعرض تفاصيل الاتفاق مشيراً إلي أنه يهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).

ولفت "الضبع" إلي أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.

ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلي أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوى الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلي 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مدة الرحلة من 50 دقيقة إلي 25 دقيقة.