بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا

حذر "وزير الداخلية"الفرنسي من مغبة حدوث "اضطرابات بالغة الخطورة" بعد العطلة الصيفية السياسية التي تبدأ اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا#اليوم

آلاف المرشحين

الدمام - شريف احمد - فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، اليوم ، أمام نحو 49 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية.وبدأت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء.ويتنافس في الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية في السابع من شهر يوليو المقبل.