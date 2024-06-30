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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا

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واس- باريس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، اليوم ، أمام نحو 49 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية.
وبدأت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

آلاف المرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية في السابع من شهر يوليو المقبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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