بيرم التقى السفير الايطالي واتفاق على التعاون مع الوكالة الايطالية حول التدريب المهني المعجل

التقى وزير العمل مصطفى بيرم سفير ايطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، في زيارة تعارف تحولت الى برنامج عمل عبر طرح التعاون مع الوكالة الايطالية لتأمين التدريب المهني المعجل في مختلف القطاعات على كل الاراضي اللبنانية خصوصا في مجال المعلوماتية والميكاترونكس ، وتم الاتفاق على آلية للتعاون المثمر والواضح.

وقد زار السفير الايطالي قاعتي التدريب الحديثتين في مبنى وزارة العمل ، واثنى على ما شاهده وعلى الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل الوزير بيرم المبنية على الشفافية والتي تعتمد على الحوكمة الرشيدة والواضحة.