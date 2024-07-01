معهد البحوث الصناعية أصدر تقريره عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر حزيران

أصدر معهد البحوث الصناعية، بيانا بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها في خلال شهر حزيران 2024، وفيه:

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.188 بيانا جمركيا.

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 25 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 896 بيانا جمر

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 380 بيانا جمركيا.

-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.887 بيانا جمركي

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.834 بيانا جمركيا

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 84 بيانا جمركيا.وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (5)، منظفات (1)، مواد بلاستكية (1)، مسحوق كاكاو (1)، أجهزة طاقة (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (58)،

بلاط سيراميك وأدوات صحية (10)، مفروشات (2)، زيت هيدروليك (2) أجهزة وأدوات تلحيم (1).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 78 بيانا جمركيا.

-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6 بيانات جمركية. وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 36 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 400 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مطرة مياه بلاستيكية - مستعملة- قطعة واحدة - الدانمارك – مرفأ بيروت/مراوح كهربائية - قيمة التردد60 Hz - 60 قطعة - الصين – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 450 - 28غالون - اليونان – مرفأ بيروت/مسحوق الكاكاو - تلوث جرثومي - 11000 كغ - تركيا – مرفأ بيروت.