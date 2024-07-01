قوى الأمن: توقيف سائق "فان" و30 شخصا من التّابعيّة السّوريّة كانوا على متنه بجرم الدّخول خلسة إلى لبنان

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، عن أن "في إطار العمل الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية".

واشارت الى ان "نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مخفر برقايل التّابع لفصيلة مشمش في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 29-6-2024، من ضبط "فان تويوتا" من دون لوحات، في بلدة برقايل العكّاريّة، وعلى متنه 30 شخصًا من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)، كانوا قد دخلوا خِلسةً إلى لبنان. كما أوقفت الدّوريّة سائق "الفان"، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص. التّحقيق مستمر مع السّائق، وسيتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المعني، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، عملاً بإشارة القضاء المختص".