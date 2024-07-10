الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و208 جرحى خلال 24 ساعة".

وكشفت، في تقريرها اليومي حول أعداد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38295 شهيدًا و88241 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".

وقالت وزارة الصحة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية والقصف الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.