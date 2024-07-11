التعليم العالي تعلن حصاد التعاون الدولى للعام المالى 2023/2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهد العام المالي 2023/2024 اهتمامًا مُكثفًا من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الدولي؛ حرصًا على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة، ودعمًا لجهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية المصرية لتُضاهي نظيراتها من المؤسسات الدولية ذات المكانة المرموقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال العام، شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من الفعاليات والأنشطة، ومن أبرزها مشاركة سيادته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم الذى أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونظمه المجلس الثقافى البريطانى، واستعرض الوزير خلال مشاركته النمو الذي حققه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، كما عقد اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا لمناقشة الاستفادة من خبراتهم فى دعم المنظومة التعليمية المصرية، واجتمع مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي السعودي، والعراقي، كما التقى بعدد من رؤساء الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون المشترك، وعدد من مسئولي مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي لمناقشة خارطة التعليم العابر للحدود فى مصر وسُبل استدامتها.

واستقبل الوزير وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو في زيارتهم لمصر؛ للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وشاركت الوفود في عدد من الجلسات النقاشية الحوارية حول مشروع بنك المعرفة إلى جانب زياراتهم للمواقع الأثرية والسياحية؛ للتعرف على الثقافة المصرية.

وألقى الدكتور عاشور رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كلمة مصر أمام المجلس التنفيذى لليونسكو في دورته (219)، وثمن خلالها التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، ودعا لوضع خطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية فى غزة، كما التقى خلال زيارته لفرنسا برؤساء الجامعات الفرنسية لبحث التعاون فى إدخال برامج دراسية جديدة وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وكذا عقد لقاءًا مع العلماء المصريين بفرنسا مؤكدًا لهم حرص مصر على فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع أبنائها فى الخارج.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقنى العالي للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد دون بوسكو فى برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية، وتوقيع مذكرة تفاهم رباعية مشتركة بين جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة والمعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة دانيللى الإيطالية ومعهد دون بوسكو فى برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس.

وبحث الوزير مع الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينع الطبية الصينية، التعاون المشترك فى مجال المستشفيات الجامعية.

وشارك الوزير فى السلسلة الأولى من المناقشات المُثمرة التى عقدتها الوزارة حول برنامج منحة "الشراكة من أجل التعليم" التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تمت مناقشة آليات تنفيذ المنحة.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر الذي عقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور د. يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري؛ لبحث فرص التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ممثلة في كلية الزراعة وجامعة ديبرتسين المجرية ممثلة في معهد نيرغهازا، كما تضمنت فعاليات المنتدى عقد عدة جلسات حوارية؛ لتبادل الآراء والخبرات في عدة موضوعات من بينها (العلوم والتكنولوجيا والدواء والمياه النظيفة وأبحاث الطاقة النووية)، وكذا إمكانية التشارك لتأسيس درجات علمية مشتركة تمنح شهادات مزدوجة.

وعلى مستوى دعم العلاقات الإفريقية شهد الدكتور عاشور والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع دولى لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والتقى الوزير مع دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا، وكيموكو دياكيت سفير جمهورية السنغال، وكاسونجا موسينجا سفيرة الكونغو الديمقراطية؛ لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية.