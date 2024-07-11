الاحتلال الاسرائيلي ينهي عملياته في حي الشجاعية شرق غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إنهاء "عملياته" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعد نحو أسبوعين من القتال.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن قواته "أنهت مهمتها التي استمرت قرابة أسبوعين في منطقة الشجاعية"، مضيفًا أنها دمرت ثمانية أنفاق، وقضت على "عشرات المقاتلين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي 27 يونيو، أطلق جيش الاحتلال هجومًا على الشجاعية، قبل أن يوسعه ليشمل أحياءً أخرى، غادرها آلاف السكان الفلسطينيين بعد دعوات لإخلاء بعض المناطق.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "لا مكان آمنًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أكثر من 80% من سكان القطاع نزحوا، ويعيشون في ظروف "كارثية"، وفق الأمم المتحدة.

ومساء الثلاثاء، استُشهِد 29 شخصًا في مدرسة جنوبي غزة، في رابع غارة جوية تطول مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني في 4 أيام.