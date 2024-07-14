شديد الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مكة المكرمة.



وأضاف المركز، يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك كذلك منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وذكرت، الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الامواج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج.

وأفاد، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم| ساعة، وارتفاع الامواج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 47 32

المدينة المنورة 45 33

الرياض 46 31

جدة 41 31

الدمام 46 33