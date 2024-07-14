أشكر الله على سلامته.. نانسي بيلوسي تُعلق على محاولة اغتيال ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علقت نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، على محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلة: إن العنف السياسي من أي نوع ليس له مكان في المجتمع.

وأوضحت نانسي بيلوسي في منشور على منصة "إكس"، في إشارة إلى الهجوم على زوجها بول بيلوسي في منزلهما بسان فرانسيسكو قبل عامين، قائلة: "باعتباري أحد أفراد أسرة ضحية للعنف السياسي، فإنني أعلم بشكل مباشر أن العنف السياسي من أي نوع ليس له مكان في مجتمعنا".

وأضافت: "أشكر الله على سلامة الرئيس السابق ترامب. وبينما نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث المروع، فلنصلي من أجل ألا يتعرض أي من الحاضرين في تجمع الرئيس السابق اليوم لأذى".

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وتم إجلاؤه من التجمع وسط صرخات الحشد، وكانت أذنه ملطخة بالدماء.