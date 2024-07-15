حاصباني: لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة لكن لا نقبل ان يُفرض كمرشح وحيد

كشف عضو وفد المعارضة وكتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ"الجمهورية"، انّ "وفد نواب المعارضة سيواصل النقاش مع الكتل النيابية داخل المجلس النيابي، وقد سبق وحصلت مناقشات كثيرة حول مواضيع مختلفة تحت قبة البرلمان بين الكتل النيابية التي تجتمع دورياً في جلسات اللجان او في لقاءات منفصلة لمناقشة مواضيع عامة".

وعن رفض المعارضة المسبق لترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، اوضح حاصباني، "اننا في المعارضة لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة، لكن لا نقبل ان يُفرض كمرشح وحيد، ووضعنا امام الامرالواقع. لقد طرحنا مرشحين اثنين (ميشال معوض وجهاد ازعور) ودعونا الى عقد جلسات انتخابية مفتوحة بعد توفير نصابها، لكن الطرف الآخر كان يفرط نصاب الجلسات إذا لم يكن يضمن فوز مرشحه".

واكد "انّ النقاش مستمر مع جميع النواب ولا سيما مع المستقلين الذين هناك نسبة كبيرة منهم أيّدت مرشحنا او لم تؤيّد انتخاب فرنجية في دورات الانتخاب السابقة".