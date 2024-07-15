رئيس دائرة الامتحانات الرسمية زار مركز التصحيح في الجنوب: إجراء الامتحانات إنجاز بحد ذاته

زار رئيس دائرة الامتحانات الرسمية ربيع اللبّان مركز التصحيح في الجنوب في المدرسة العمانية النموذجية الرسمية - صيدا على رأس وفد من الدائرة.

وجال اللبّان في المركز، والتقى المشاركين في أعمال التصحيح، مطمئناً إلى حُسن سير العمل وانتظامه، مستمعاً إلى ملاحظات الأساتذة واقتراحاتهم، مُثنياً على "جهودهم خلال العام الدراسي وفي فترة الامتحانات"، معتبراً أن "إجراء الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة هو إنجاز بحد ذاته نظراً للظروف الأمنية التي نمر بها والتحديات التي نواجهها، موجّهاً التحية لمعلمي وطلاب الجنوب من عاصمة الجنوب، صيدا". وقال: "جئت لأسمع منكم، وأطّلع بشكل مباشر على سير العمل. ملاحظاتكم محل اهتمام مني، وأرحب بكم في مكتبي في الوزارة. مكتبي مفتوح لكم بأي وقت".

بدوره، رحّب رئيس المنطقة التربوية أحمد صالح بالوفد في الجنوب، مثمّناً زيارته التي جاءت لتؤكد أن "الجنوب جزء من الوطن لا يمكن سلخه عنه". وقال: "بفضل الله، ثم بجهد دؤوب من معالي وزير التربية والسيد المدير العام وفريق عمل الوزارة تم انجاز هذا الاستحقاق الوطني. وهو أمر ما كان ليتحقق أيضاً لولا جهود الأساتذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية تحضيراً وإعداداً ثم في لجان وضع الأسئلة ثم بأعمال المراقبة ثم الآن بأعمال التصحيح وصولاً إلى إصدار النتائج قريباً إن شاء الله". صالح حيّا طلاب الجنوب على "مقاومتهم بالتربية والتعليم، فنسبة الغياب في شهادة الثانوية العامة في الجنوب (٣%) والنبطية (٥%) كانت الأدنى في كل لبنان وهذا يعكس حب طلابنا للعلم، وقوة عزيمتهم وإرادة التحدي والصمود عندهم".