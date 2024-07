شكرا لقرائتكم خبر عن في أول مؤتمر بعد محاولة اغتياله.. ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

التجمعات الانتخابية لدونالد ترامب

الدمام - شريف احمد - أكد دونالد ترامب، المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيقاتل للفوز في الانتخابات وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.يأتي هذا خلال كلمة له في تجمع انتخابي بميشيجان، في أول كلمة جماهيرية له منذ محاولة اغتياله. TOTALLY UNSHAKEN HERE IN GRAND RAPIDS! This is a Twitter Status— Nick Sortor (@nicksortor)وتابع: "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته"، فيما قدم الشكر لرجال الخدمة السرية على ما قاموا به في بنسلفانيا.وأضاف: "أصلي للمواطنين اللذين أصيبا خلال إطلاق النار في بنسلفانيا، ولن ننسى المواطن الذي قتل.