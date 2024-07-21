49 مليون دولار لدعم ثلاث مقاطعات صينية متضررة من الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، اليوم الأحد، تخصيص 350 مليون يوان (حوالي 49.08 مليون دولار أمريكي) من الميزانية المركزية للمساعدة في جهود الإغاثة من الكوارث وإعادة البناء في مقاطعات خنان وشنشي وسيتشوان المتضررة من الفيضانات.

وأوضحت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه سيتم استخدام الأموال لتمويل التعافي من الطوارئ بالمدارس والمستشفيات ومرافق السيطرة على الفيضانات وغيرها من المنشآت المتضررة من الفيضانات في المقاطعات الثلاث.

وخلال ذروة موسم الفيضانات في الصين، بداية من آواخر يوليو وحتى مطلع أغسطس، تؤدي الأمطار الغزيرة والأعاصير إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل تهديدا كبيرا على المجتمعات الواقعة على طول الأنهار وبالقرب من البحيرات والخطوط الساحلية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لزيادة الحركة الجوية بين مطارات البلدين

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات سيف محمد السويدي حرص الهيئة على توسيع خدمات النقل الجوي وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية للإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وإدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الأحد، لزيادة الحركة الجوية بين مطارات البلدين، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، وضمن جولة من المباحثات عقدت بين وفد الهيئة الإماراتية وإدارة الطيران المدني الصينية في العاصمة الصينية بكين؛ بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي.

وأوضح السويدي، الذي ترأس الخليج 365 الإماراتي، أن مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال المباحثات تسهم بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران.

وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الجارى، ساهم بشكل فعال بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات، منوها بضرورة انعقاد مثل تلك المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.