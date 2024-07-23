نواب من المعارضة التقوا نوابًا مستقلين في إطار مبادرتهم حول الاستحقاق الرئاسي

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التقى نوّاب المعارضة: غسان حاصباني، الياس حنكش وميشال الدويهي في مجلس النّواب، النّواب المستقلّين: إيهاب مطر، جان طالوزيان وجورج بوشكيان، وذلك استكمالًا للقاءات نوّاب قوى المعارضة مع الكتل النيابيّة، في إطار المبادرة الّتي أطلقوها حول الاستحقاق الرّئاسي.
وبعد ذلك، التقى نوّاب المعارضة النّائب جميل السيد.
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