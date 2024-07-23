رعد: واقع العدو الإسرائيلي أصبح مهترئا من داخله ولن يستطيع أن يغير المعادلة

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى "أن واقع العدو الإسرائيلي الآن أصبح مهترئا من داخله ولا يقوى على الوقوف ولو زود بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة فالشلل يأكله من داخله والعفن يصيبه من رأسه حتى أخمص قدميه".

وخلال احتفال تكريمي في بلدة صير الغربية، لفت رعد الى ان "الإنقسامات والترهلات والإختلافات المعيقة عن التخطيط الجدي والرؤية الصحيحة تمنعه من أن يواصل تحديه وأن ينجح فيه".

واكد رعد "أن الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدو بعد كل ما فعله من إعتداءات وبعد كل ما استخدمه من أسلحة سيجده سرابا"، معتبرا ان "مهمتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة أهل الظلم، بأن ننجز تكليفنا والنصر بيد الله، والله لا ينصر إلا الصادقين".