شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران بالمملكة المتحدة توضح للمسافرين تأثير الرحلات على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيتم عرض التأثير البيئي للرحلات الجوية، على ركاب الخطوط الجوية في المملكة المتحدة، وذلك عند استخدام مواقع وتطبيقات الحجز الإلكترونية بموجب خطط جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الثلاثاء، عن هيئة الطيران المدني القول، إنها تريد تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة بقدر أكبر، حيث أطلقت مشاورة بشأن المقترح في "معرض فارنبورو الدولي للطيران" في هامبشاير.

وفي حال تم تقديم الطلب، سيطلب من شركات الطيران التي تقوم بتشغيل رحلات جوية من داخل المملكة المتحدة وإليها، تقديم معلومات بيئية دقيقة ومفهومة ويمكن الحصول عليها. ومن المقرر أن تكون الوحدات الموحدة، مثل كيلوجرامات ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها من ثاني أكسيد الكربون، لكل رحلة ركاب، إلزامية.