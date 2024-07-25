إزاحة الستارة عن تمثال البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي

أزاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السّتارة عن تمثال البطريرك ​اسطفان الدويهي​، في باحة الصّرح البطريركي في ​بكركي​. وشكر النّائب البطريركي العام على رعيّة إهدن- زغرتا المطران جوزيف نفّاع، خلال الاحتفال، البطريرك الرّاعي على "هذه الخطوة الّتي لم تكن لتتحقّق لولاه. كما شكر جوزيف وسوزي الحلبي على تقديمهما التّمثال"، مشيرًا إلى "أنّنا بانتظار اليوم المميّز والتّاريخي، نهار تطويب البطريرك الدويهي في 2 آب المقبل".

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