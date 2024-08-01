إسرائيل تستولي على نحو 8 دونمات من أراضي اسكاكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها استولت على 8 دونمات من أراضي قرية اسكاكا شرق سلفيت.

وأفاد رئيس المجلس القروي في اسكاكا أسامة ظاهر لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بوضع اليد على 7,902 دونمات من أراضي المواطنين في منطقة "القنية" شمال شرق القرية التي تبعد عن منازل المواطنين 150 مترا فقط، وذلك لصالح مستعمرة "نوفيم حنيا" التي أقيمت على أراضي المواطنين منذ عام 2002.

ووفق إحصائية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في النصف الأول من العام الجاري، فإن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة (إعلانات أراضي دولة وتعديل حدود محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض عسكرية). منها 11 ألف دونم إعلنتها دولة الاحتلال كأراضي دولة، بالإضافة إلى 15 ألف دونم استولى عليها الاحتلال وفق إجراء تعديل حدود محميات طبيعية، وأصدرت 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية استهدفت 84 دونماً، وأمراً للاستملاك من أجل شق طريق للمستعمرين استهدف ما مجموعه 385 دونماً من أراضي المواطنين.