جيروزاليم بوست: مجموعة قرصنة إسرائيلية اعلنت مسؤوليتها عن انقطاع خدمة الواي فاي في إيران

اشارت صحيفة " جيروزاليم بوست" الى أن "مجموعة القرصنة الإسرائيلية "We Red Evils Original"، أعلنت مسؤوليتها عن انقطاع خدمة "الواي فاي" في إيران".

ولفتت الى ان "قبل وقت قصير من ظهور التقارير في إيران، نشرت المجموعة رسالة على تطبيق Telegram تقول: "في الدقائق القادمة، سنهاجم أنظمة ومقدمي الإنترنت في إيران، ضربة قاسية في الطريق".

واوضحت الصحيفة أن "عمل منظمة WeRedEvils بصفة غير رسمية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس"، مضيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها أن المجموعة اخترقت دولًا أجنبية. وفي تشرين الأول 2023، ادعت المجموعة أنها اخترقت نظام إدارة المشروع الرئيسي للبنية التحتية النفطية في إيران".