اشارت صحيفة " جيروزاليم بوست" الى أن "مجموعة القرصنة الإسرائيلية "We Red Evils Original"، أعلنت مسؤوليتها عن انقطاع خدمة "الواي فاي" في إيران".
ولفتت الى ان "قبل وقت قصير من ظهور التقارير في إيران، نشرت المجموعة رسالة على تطبيق Telegram تقول: "في الدقائق القادمة، سنهاجم أنظمة ومقدمي الإنترنت في إيران، ضربة قاسية في الطريق".
واوضحت الصحيفة أن "عمل منظمة WeRedEvils بصفة غير رسمية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس"، مضيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها أن المجموعة اخترقت دولًا أجنبية. وفي تشرين الأول 2023، ادعت المجموعة أنها اخترقت نظام إدارة المشروع الرئيسي للبنية التحتية النفطية في إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: مجموعة قرصنة إسرائيلية اعلنت مسؤوليتها عن انقطاع خدمة الواي فاي في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.