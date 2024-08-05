شكرا لقرائتكم خبر عن لكبرى الشركات.. الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027) العمل علي إطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبراني لكبرى الشركات العاملة في الاقتصاد المصري.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية.

ومن أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار البرنامج الحكومي، في إطلاق ودعم دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبراني للشركات الصغيرة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات فى تعزيز الأمن السيبرانى، باعتباره مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحى التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، بما يسمح لها بمواصلة مهماته.

وتضمنت الخطة الحكومية خلال الثلاث سنوات ( 2024-2027) رؤية متكاملة وبرنامجا رئيسيا فى هذا الصدد، ينثق عنه 6 برامج فرعية، تتمثل فى تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الوعى المجتمعي بمخاطر الأمن السيبرانى، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني