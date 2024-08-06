هليفي ناقش مع قائد "سنتكوم" الاستعدادات المشتركة للتعامل مع التهديدات في المنطقة

أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" مايكل كوريلا مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 304 أيام على قطاع غزة.

والتقى كوريلا الذي وصل إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله، بحسب ما أفادت التقارير الإسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن هليفي أجرى مع كوريلا "تقييمًا مشتركًا للأوضاع في القضايا الأمنية الإستراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط".

وشدد الجيش الاسرائيلي على أنه "سيستمر في ترسيخ علاقته مع الجيش الأميركي انطلاقًا من التزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين كلا الجيشين"، فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن "كوريلا على اتصال مباشر بهليفي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي بيان اخر، اعلن الجيش الاسرائيلي أن هليفي ترأس اليوم "جلسة لتقييم الوضع وللمصادقة على الخطط العسكرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة حضرها نائب رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات، ورئيس هيئة العمليات، وقائد القيادة الشمالية، وقائد سلاح الجو، وقائد الجبهة الداخلية، وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة".

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غالانت قال خلال استقباله للجنرال كوريلا: "وصولك إلى إسرائيل في هذه الأوقات يرمز أكثر من أي شيء آخر إلى الدعم الأميركي الفعال لإسرائيل وأن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تقبل الشك".

كما أعرب غالانت عن "تقديره للجنرال كوريلا على جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن إسرائيل"، وذكر مكتب غالانت أنه شكر "المؤسسة الأمنية الأميركية بقيادة وزير الدفاع، لويد أوستن، على وقوفها إلى جانب إسرائيل وعلى تحركاتها لتعزيز أمنها".

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني "واينت" أن الجنرال الأميركي الأرفع في المنطقة كان قد زار غرفة القيادة في وزارة الأمن في تل أبيب، قبل يوم من شن إيران هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل في نيسان الماضي.

وأفادت التقارير إلى أن كوريلا حمل حينها إلى إسرائيل التقديرات والتوقعات الأميركية بشأن الرد الإيراني المحتمل وبذل جهودا في "تشكيل تحالف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى في المنطقة للتصدي للهجوم الإيراني.

ومن المتوقع أن يزور كوريلا أيضا الأردن وبعض دول الخليج؛ فيما بأن واشنطن تعهدت بمساعدة إسرائيل في مواجهة رد إيران وحزب الله المرتقب، وأعلنت، الجمعة، اعتزامها نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط.