منظمة الصحة العالمية سترسل مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة حيث اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.

واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي، إن العاملين في مجال الصحة يحتاجون إلى حرية التنقل في غزة لإعطاء اللقاحات، مشيرًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار أو على الأقل بضعة أيام من الهدوء من أجل حماية أطفال غزة.

ولفت إلى أن المنظمة الأممية "سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال سيتم إعطاؤها في الأسابيع المقبلة".

وفي 30 تموز، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن القطاع بأكمله "منطقة وباء لشلل الأطفال"، وعزت ذلك إلى تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية للصرف الصحي مما تسبب في عودة الفيروس المسبب للمرض.

وذكرت الوزارة في بيان إن التحاليل أتاحت "اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى".