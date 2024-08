شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح عدائي.. مالي تطرد سفيرة السويد والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء المساعدات لمالي

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الانتقالية الحاكمة في مالي اليوم الجمعة، طرد سفيرة السويد في باماكو واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه ومنحتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.وكتبت وزارة خارجية مالى على منصة إكس: "استدعاء سفيرة السويد في باماكو إلى وزارة الخارجية اليوم وإمهالها 72 ساعة لمغادرة أراضي مالي وذلك عقب التصريح العدائي لوزير التعاون الدولي والتجارة السويدى حول مالي.
كان وزير التعاون الدولي والتجارة السويدي يوهان فورسيل قال أمس الأول الأربعاء إن الحكومة قررت إلغاء المساعدات لمالي تدريجيا، بسبب قطع باماكو لعلاقاتها مع أوكرانيا.يذكر أن مالي وجارتيها النيجر وبوركينا فاسو أقامت علاقات أوثق مع روسيا على حساب فرنسا، وابتعدت بشكل عام عن المحور الغربي الذي يضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.