السعودية تدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، القصف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.

السعودية تدين مجزرة التابعين

وقال خارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بمنصة X: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.

بيان الخارجية السعودية عن مجزرة التابعين

بيان الخارجية السعودية



وأضافت الخارجية السعودية: “وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".



الأردن تدين مجزرة مدرسة التابعين

أدانت دولة الأردن العربية الشقيقة، اليوم السبت، القصف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.



وقالت خارجية الأردن أن المملكة تدين وتستنكر الاستمرار المطلق لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على وقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

واكدت خارجية الأردن أن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.

واختتمت الأردن أنه في ضوء إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.





يذكر أن اشتهد، اليوم السبت، 125مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي، شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين في قطاع غزة.



استشهاد 125 فلسطيني بمدرسة التابعين في غزة



وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 125 مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي لمدرسة التابعين بقطاع غزة.

وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ لمصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج في قطاع غزة، ثم بعد ذلك ارتفت حصيله الشهداء ليصل إلي 125.





وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه استهدف مخربين عملوا من داخل مدرسة استخدمت كمأوى للمدنيين في غزة.

