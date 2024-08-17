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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

 

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

 

غارة على برج سكني في مخيم النصيرات

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على برج سكني في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

 

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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