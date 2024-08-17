مقتل ضابط إسرائيلي في كمين قسامي وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل الضابط الإسرائيلي يوتام اسحق بيليد، اليوم السبت، في كمين قسامي، حيث زرع رجال المقاومة متفجرات في منطقة ممر نتساريم في غزة .

يوتام اسحق بيليد ضابط احتياط في الكتيبة 8119 من لواء القدس ، عمره 34 عاما، قتل بعد انفجار قنابل زرعتها كتائب القسام، على جانب الطريق في منطقة ممر نتساريم في غزة.

الضابط الإسرائيلي يوتام اسحق بيليد

حدث أمني في حي الزيتون

وقع حدث أمني قبل قليل في حي الزيتون، أسفر عنه مقتل ضابط، وإصابة آخرين، في "كمين" للمقاومة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة خلال مرور القوة لإيصال الموارد لجنود الاحتلال، حسب إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الإذاعة: قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت إلى أطراف حي الزيتون، كانت في طريقها إلى إيصال الموارد إلى القوات، حيث فجرت عبوة ناسفة أدت لمقتل الضابط ووقوع إصابات، ثم خرج عدد من المسلحين وأطلقوا النار تجاه القوات وانسحبوا من المكان..