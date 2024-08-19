إزالة تعديات من 102 فدان أملاك دولة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة إزالة موسعة شملت إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، حيث تم استرداد مساحة 102 فدان زراعي و4059 مترًا مربعًا من المباني، من خلال لجان الإزالات بالمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية. تأتي هذه الحملة اتساقًا مع جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة كافة صور التعدي على أملاك الدولة، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 23 للإزالات التي تستمر حتى يوم 23 أغسطس الحالي.

وأكدت المحافظة في بيان لها استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع إدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن أعمال الموجة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، قد أعلن في بداية يوليو الماضي عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 23 للإزالات التي بدأت في 6 يوليو واستمرت حتى 23 يوليو. تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.