سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالتعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبةالذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2313 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2976 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 3500.3 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.18%، مقارنة بتعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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